المشاط: مد عمل لجنة تسيير أعمال المصرى للغرف السياحية ٣ أشهر

أصدرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، القرار رقم 449 لسنة ٢٠١٨، والذي يتضمن مد عمل لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية المشكلة بالقرار الوزارى رقم ٥١ لسنة ٢٠١٨ وتعديلاته لمدة ثلاثة أشهر.



وتضمنت المادة الأولى أن يسرى القرار اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء مدة عمل مجلس الاتحاد أو لحين اجراء الانتخابات أيهما أقرب.



وشمل القرار مد عمل لجان تسيير أعمال الغرف السياحية المشكلة بذات القرار لمدة شهرين تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدتها أو لحين إجراء الانتخابات أيهما أقرب.

