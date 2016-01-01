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كأس العالم

محمد يوسف يطمئن على إجراءات عودة بعثة الأهلي

الأحد 08/يوليه/2018 - 01:11 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
حرص محمد يوسف؛ المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع المهندس سمير عدلي؛ المدير الإداري لفريق الكرة؛ من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بمباراة الفريق غدا، وأيضا ترتيبات العودة إلى القاهرة، خصوصا أن البعثة من المقرر أن تغادر فندق الإقامة بكرواتيا في الثانية عشرة ظهرا متوجهة إلى ملعب المباراة في سلوفينيا، وعقب انتهاء المباراة تتوجه إلى مطار زغرب لاستقلال الطائرة المتجهة إلى القاهرة.

وحرص المدير الإداري على طمأنة المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، مؤكدا له أن الأمور تيسير بصورة جيدة للغاية وفقا لما حدده الجهاز الفني.

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