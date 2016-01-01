إضفاء صفة النفع العام لجمعية الرياضيين بدمياط

قدمت مديرية التضامن الاجتماعى طلبًا بشأن الموافقة على إضفاء صفة النفع العام لجمعية الرياضيين لرعاية متحدي الإعاقة، وذلك لتوافر المعايير اللازمة لمنح الجمعية صفة النفع العام، فهى تؤدي خدمة عامة لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والمطلقات علي هيئة مساعدات غذائية علي مستوي المحافظة وأنشطة رياضية وتأجير صالات رياضية والاشتراك في بطولات اتحاد المعاقين علي مدار العام، وكذلك إبراز نجوم منتخب مصر ، وأعلنوا أن مصادر تمويل الجمعية (تبرعات رجال الأعمال - تبرعات شركات - اشتراكات أعضاء).



