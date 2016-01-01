النيابة تعاين مكان العثور علي طفل الشروق المخطوف

انتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، وبإشراف أحمد حنفي المحامي العام إلى مكان العثور على الطفل هشام سامى المختطف بإحدي المناطق الجبلية بالطريق الصحراوى، لمعاينة مكان احتجازه قبل إعادته لأسرته.



وأكد مصدر أمني أن قوات الأمن مازالت تواصل ملاحقة باقي خاطفي الطفل، مشيرا إلى أن الخلافات المالية مع جد الطفل هى سبب خطفه، موضحًا أن الجد تلقى مكالمات هاتفية بتحويل مبلغ وقدره 2 مليون جنيه على حسابات خارجية مقابل الإفراج عن الطفل وإعادته لأسرته.





وكان قسم شرطة الشروق تلقى بلاغا باختطاف طفل فى عمر الزهور من امام فيلاته بالمدينة وانتقل رجال المباحث لمكان البلاغ وتم سؤال شهود العيان حول الواقعة.



وبعرض الواقعة على النيابة قررت استعجال تحريات المباحث حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة للوصول إلى حقيقة الواقعة، وتم استجواب أسرة الطفل المختطف والشهود العيان على الحادث.



