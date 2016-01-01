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حوادث

شرطة التموين تضبط 37 قضية مواد بترولية خلال 24 ساعة

الأحد 08/يوليه/2018 - 02:40 م
صورة أرشيفية - حملات
صورة أرشيفية - حملات أمنية
مصطفى الرماح
شنّت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة،عدة حملات تموينية بالتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط (37) قضية مواد بترولية أسطوانات البوتاجاز و(141) قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح و(17) قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة و(47) قضية فى مجال الغش التجارى.

كما تم ضبط (595) قضية فى مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين) و(15) قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها و (11) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر وضبط قضية فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة و قضيتين سلع مجهولة المصدر.

ويأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق، وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

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