شرطة التموين تضبط 37 قضية مواد بترولية خلال 24 ساعة

شنّت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة،عدة حملات تموينية بالتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن.





وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط (37) قضية مواد بترولية أسطوانات البوتاجاز و(141) قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح و(17) قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة و(47) قضية فى مجال الغش التجارى.





كما تم ضبط (595) قضية فى مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين) و(15) قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها و (11) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر وضبط قضية فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة و قضيتين سلع مجهولة المصدر.



