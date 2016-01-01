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كأس العالم

بورتو يرفض عرضين من بايرن ميونخ ويوفنتوس لشراء أليكس تيليس

الأحد 08/يوليه/2018 - 07:49 م
ا ش ا
ذكرت صحيفة (أو جوجو) البرتغالية اليوم /الأحد/ أن نادي بورتو رفض عرضين من ناديى بايرن ميونخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي لشراء لاعبه أليكس تيليس فى الانتقالات الصيفية.

وقالت الصحيفة إن بايرن ميونخ ويوفنتوس الإيطالي، تقدما بعرضين لضم أليكس تيليس، قيمة كل منهما 35 مليون يورو، ورفضهما النادي البرتغالي.

وسعى بايرن ميونخ، من أجل ضم تيليس ليكون بديلا للإسباني خوان بيرنات، المقرر رحيله عن العملاق البافاري هذا الصيف.
يذكر أن تيليس، يرتبط ببورتو بعقد حتى صيف 2021 وبشرط جزائي بقيمة 40 مليون يورو.

وجذب تيليس، أنظار العديد من كبار الأندية في أوروبا، وعلى رأسهم تشيلسي وليفربول وباريس سان جيرمان بالإضافة إلى بايرن ميونخ ويوفنتوس.

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