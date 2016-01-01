محافظ الشرقية يستعرض الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد

استعرض اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2018 / 2019 م والتي تتمثل في الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل وتحسين المدن والقرى – القضاء على ظاهرة الإشغالات وخاصة بالمدن والطرق الرئيسية – تحسين الخدمة المرورية في أرجاء المحافظة – الانتهاء من إنارة كافة طرق المحافظة بلمبات الليد – إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.





جاء ذلك خلال لقائه بعدد من رؤساء المراكز والمدن بحضور اللواء سامي سيدهم نائب المحافظ والمهندس محمد مدكور مستشار المحافظة للشئون الهندسية ونواب ورؤساء المراكز والمدن ورؤساء وسكرتيري الوحدات المحلية القروية لمراكز ( أبو كبير – الإبراهيمية – كفر صقر – أولاد صقر – الحسينية – فاقوس – ديرب نجم – القرين – صان الحجر – منشأة أبو عمر ) وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام .



