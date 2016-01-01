برلمانى: لدينا فجوة غذائية بنسبة 60%

أشاد رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ببيان الحكومة فيما يخص وزارة الرى، مشيرا إلى أن التنفيذ على أرض الواقع هو الفيصل الوحيد فى هذا الأمر، محذرا من البدء من الصفر مع كل حكومة جديدة على الرغم من وضع رؤية وخطة للتعامل مع الملفات الهامة والحيوية 2030، وعلى رأس هذه الملفات ملف المياه والزراعة.



ولفت تمراز خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، لمناقشة بيان الحكومة، إلى أن بيان الحكومة تضمن عددا من المحاور الإيجابية ولم يغفل شيئا على كافة المجالات، ولكن المواطن المصرى ينتظر من الحكومة الجديدة خفض الأسعار.



وأضاف وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن الزراعة والرى من أهم المحاور التى تضم مشاكل عديدة تتعلق مباشرة بالمواطن المصرى فى ظل محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية، مشيرا إلى أن هناك فجوة غذائية فى مصر تقدر بحوالى 60%، وللقضاء عليها يتطلب هذا الأمر زراعة 10 ملايين فدان إضافية تحتاج لـ60 مليار متر مكعب مياه.

