ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

غدًا.. ختام فعاليات ملتقى الشباب العالمي

الأحد 08/يوليه/2018 - 02:43 م
صدى البلد
إبراهيم جادالله
تشهد مدينة الغردقة، غدًا الإثنين، ختام فعاليات الدورة الـ70 للملتقى العالمي السنوي للشباب، والذي تنظمه مؤسسة AIESEC - أيسيك العالمية. 

يُذكر أن الملتقى تنظمه "أيسيك –AIESEC الشباب الأكبر حول العالم"، تحت رعاية رئاسة الجمهورية، ووزارة الشباب والرياضة، بمشاركة نحو 700 شاب وفتاة من أكثر من 120 دولة وذلك فى الفترة من اليوم 2 يوليو حتى 8 من الشهر الجاري.

دارت المناقشات حول ثلاثة موضوعات رئيسية تؤثر على عالم اليوم وهم الاستدامة، وريادة الأعمال، والتنوع، وتوظيف الشباب.

ترشيحاتنا

رسميا..أردوغان يقيل أكثر من 18 ألف موظف في تركيا

بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة استعداداً للسفر إلى ألمانيا.. صور

شاهد.. رئيسة كرواتيا تتجول في شوارع سوتشي

طبيب بالحسين يروي تفاصيل ساعتين من الرعب داخل حريق المستشفى

أسود تلتهم 3 صيادين أحياء بسبب وحيد القرن

كريستيانو رونالدو يتلقى عرضا خياليا من أحد أندية الدوري الصيني

محمود الشامي يزف بشري سارة لجماهير الكرة المصرية

الإسكان: طرح 2048 شقة بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال أيام

أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو

رد ناري من أيمن عبد العزيز على رحيل كهربا عن الزمالك

تريزيجيه يقترب من الانضمام لنادي فرنسي

رسميا.. الأهلي والإسماعيلي في الأسبوع الأول لموسم 18\ 19 بالدوري الممتاز

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الخشت: نحتاج إلى تغيير العقل المصري من جديد .. صور

رئيس جامعة القاهرة: الله لا يأخذ بالدعاء وإنما بالعمل والفعل .. صور

شاهد.. بعثة الزمالك في مطار القاهرة قبل السفر لألمانيا

صيدلية خيرية ببركة السبع لمساعدة المحتاجين بالأدوية.. صور

بدء عملية إنقاذ فريق كرة القدم العالق بكهف في تايلاند

فيديو

شاهد.. فرحة أهل طفل الشروق المختطف عقب تحريره
الأنبا أرميا: الانقسام يهدد قوة المجتمع.. والشباب سر النجاح .. فيديو
شاهد.. جهود وزارة الزراعة في تطهير بحيرة قارون
وزير التنمية المحلية: نعمل على تعويض خسائر مصر منذ 2011 ..فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟