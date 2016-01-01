غدًا.. ختام فعاليات ملتقى الشباب العالمي

تشهد مدينة الغردقة، غدًا الإثنين، ختام فعاليات الدورة الـ70 للملتقى العالمي السنوي للشباب، والذي تنظمه مؤسسة AIESEC - أيسيك العالمية.



يُذكر أن الملتقى تنظمه "أيسيك –AIESEC الشباب الأكبر حول العالم"، تحت رعاية رئاسة الجمهورية، ووزارة الشباب والرياضة، بمشاركة نحو 700 شاب وفتاة من أكثر من 120 دولة وذلك فى الفترة من اليوم 2 يوليو حتى 8 من الشهر الجاري.



دارت المناقشات حول ثلاثة موضوعات رئيسية تؤثر على عالم اليوم وهم الاستدامة، وريادة الأعمال، والتنوع، وتوظيف الشباب.

