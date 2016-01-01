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كأس العالم

الشرطة البريطانية تنتقد سلوك المشجعين الإنجليز بكأس العالم

الأحد 08/يوليه/2018 - 07:50 م
المشجعين الإنجليز
المشجعين الإنجليز
ا ش ا
انتقدت الشرطة البريطانية اليوم الأحد،سلوك بعض المشجعين الإنجليز خلال الاحتفالات التي جرت أمس ابتهاجا بتأهل بريطانيا للدور نصف النهائي ببطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في روسيا بعد فوزها على السويد بهدفين دون رد، واصفة سلوك "الأقلية" من المشجعين "بالمخزية".

وغرد رئيس شرطة "وست يوركشاير" واين بيكر عبر تويتر قائلا عن حالات الفوضى التي انتشرت بعد المباراة"عندما أرى سلوكا كهذا، لا يجعلني أشعر بالفخر... أنتم عار. بالنسبة لفريقنا الوطني لكرة القدم... هذا يجعلني فخورا بكوني إنجليزيا".

ونشرت هيئة لندن للإسعاف صورا للأضرار التي لحقت بإحدى سياراتها من قبل بعض المشجعين الإنجليز.

وقال متحدث باسم شرطة العاصمة إنه لم يكن هناك ارتفاع كبير في البلاغات الواردة للشرطة بشأن عمليات الفوضي، على الرغم من الهستيريا التي تلت فوز إنجلترا على السويد.

وتلتقي كرواتيا في الدور نصف النهائي مساء الأربعاء المقبل، حيث يلتقي الفائز في المباراة مع الفائز في مباراة فرنسا وبلجيكا في النهائي الذي يقام يوم الأحد المقبل.

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