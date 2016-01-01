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أستاذ اقتصاد زراعي: اعتماد دولى على نباتات الزينة كمصدر للدخل

الأحد 08/يوليه/2018 - 02:44 م
نباتات الزينة - صورة
نباتات الزينة - صورة أرشيفية
مــحــمـــــد مـــجـــــــدي
قال الدكتور أحمد فؤاد، أستاذ الاقتصاد المنزلي بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن هناك الكثير من الدول التي تستثمر بشكل كبير في قطاع نباتات الزينة وزهور القطف، بل إنها مصدر دخل لهذه الدول.

وأضاف "فؤاد" في تصريح لـ"صدى البلد" أن هولندا وسويسرا وألمانيا من أكثر الدول استثمارا في مجال نباتات الزينة، وإذا تم الاهتمام بهذا القطاع في مصر سيكون مصدر دخل كبير للموازنة العامة المصرية.

وأوضح أن مصر لها باع كبير في زراعة المحاصيل البستانية، واهتمام وزارة الزراعة بهذا القطاع فكرة جيدة ويجب اتخاذ خطوات جادة فيها ووضع خطة كاملة لافتتاح المزيد من الأسواق خصوصا الأفريقية والأوروبية.

وكانت وزارة الزراعة أعلنت في بيان لها عن خطتها الطموحة للنهوض بنباتات الزينة وزهور القطف وزيادة الاستثمارات فيها.

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