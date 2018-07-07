تعليم المنيا تعلن خطوات التسجيل الإلكتروني لتنسيق الشهادة الإعدادية

عقد محمد محمود عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، اجتماعا موسعًا مع مدرسي الحاسب الالى بمدارس الإدارات التعليمية التسع، وذلك لمناقشة كيفية التسجيل الالكتروني لتنسيق الشهادة الإعدادية على التعليم بشقية العام والفني وشرح كيفية تسجيل الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية رغباتهم في الالتحاق بالتعليم العام أو الفني .





جاء ذلك بحضور الدكتور على عبد السلام مدير التعليم بالمنيا، حيث وجه وكيل الوزارة بضرورة تسهيل الإجراءات والبعد عن الروتين والتحلي بالشفافية والمصداقية والأمانة والالتزام بروح التعاون من اجل راحة الطلاب المتقدمين وأسرهم .





من جانبه، شدد مدير التعليم بالمنيا، على الالتزام التام بالشروط الواردة بشأن الالتحاق بمدارس التعليم العام والفني ولفت إلى انه للتسجيل على الموقع الالكتروني الخاص بتنسيق التعليم الثانوي العام والفني يقوم الطلاب بإتباع مجموعة من الخطوات تبدأ بالدخول علي الموقع بالرقم القومي الخاص بهم والموجود بشهادة الميلاد ثم طبع الإخطار الخاص بالمدرسة التي تم التوزيع عليها والاحتفاظ به حتى يوم 2/8/2018 وبعدها يتوجهوا للمدرسة لتسليم الأوراق المطلوبة علما بأن المرحلة الأولي تبدأ يوم 7/7/2018 وحتى 30/8/2018 .



