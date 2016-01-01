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البركة بالشباب.. برلمان الطلائع شكل مصغر لمجلس النواب لتنمية الوعى السياسى.. وزير الرياضة يطالب بتطبيق التجربة فى كافة أنحاء الجمهورية.. ونواب: سيخرج شبابا قادرا على تحمل المسئولية خلال الفترة المقبلة

الأحد 08/يوليه/2018 - 07:40 م
البرلمان
البرلمان
معتز الخصوصى
  • شباب النواب: برلمان الطلائع يساهم في نشر الوعي السياسي
  • نائب: برلمان الطلائع يهدف لخلق جيل قادر على قيادة البلد خلال الفترة المقبلة
  • شباب النواب تطالب بتطبيق برلمان الطلائع في النجوع والقرى

أشاد أعضاء لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان بفكرة برلمان الطلائع والذى انتهت أعمال جلسته الختامية أمس بمجلس النواب ، حيث أكدوا أن برلمان الطلائع ينمى وعى أبنائنا ويعودهم على مناقشة الأمور العامة التى تهم المواطنين، هذا بالإضافة إلى أنه يعتبر شكلا مصغرا للبرلمان لرصد مشاكل البلد ووضع حلول لها ، كما طالبوا بتعميم فكرة برلمان الطلائع على كل المجالات فى المرور والمدارس والنظافة ، حتى نساهم فى خلق وعى حقيقى وثقافة جديدة للشباب فى كيفية التعامل مع المشكلات التى يعانى منها مجتمعنا، ودعوا إلى ضرورة أن يكون هناك برلمان الطلائع فى القرع والنجوع ومراكز الشباب، وألا يعتمد على المركز الأساسى فى القاهرة.


أشاد النائب رضوان الزياتى ، وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان بفكرة برلمان الطلائع ، مشيرا إلى أنه يساهم فى نشر الوعى السياسى بين الشباب او الطلائع ، خاصة أنه يدرب شبابنا على الإرادة السياسية وينمى من وعيهم السياسى.

وأكد الزياتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن برلمان الطلائع يساهم فى تعليم أولادنا ماهو البرلمان ودوره الحقيقى فى المجتمع ، حتى يكون لدينا نشء قادر على تحمل المسئولية خلال الفترة المقبلة.

وأعرب الزياتى عن أمله فى تعميم فكرة برلمان الطلائع على كل المجالات فى المرور والمدارس والنظافة ، حتى نساهم فى خلق وعى حقيقى وثقافة جديدة للشباب فى كيفية التعامل مع المشكلات التى يعانى منها مجتمعنا.

وقال النائب سمير البطيخى، وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إن فكرة برلمان الطلائع من السهل جدا تطبيقها على مستوى محافظات مصر، خاصة أنها تم تطبيقها فى الإسكندرية.

وأكد البطيخى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن برلمان الطلائع ينمى وعى أبنائنا ويعودهم على مناقشة الأمور العامة التى تهم المواطنين، هذا بالإضافة إلى أنه يعتبر شكلا مصغرا للبرلمان لرصد مشاكل البلد ووضع حلول لها.

وأضاف وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أن هذا البرلمان يثقل فكر الشباب ويجعلهم مهيئين لتولى المناصب القيادية فى المجالس المحلية ومجلس النواب، مؤكدا أن برلمان الطلائع يعتبر بمثابة منظومة متكاملة مع مؤتمرات الشباب برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بهدف خلق جيل قادر على قيادة البلد خلال الفترة المقبلة.

وقال النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إن فكرة برلمان الطلائع موجود منذ 14 عاما، حيث انها كانت فكرة الدكتور على الدين هلال وزير الشباب والرياضة الأسبق، مشيرا إلى أن ميزة هذا البرلمان أنه يضم البراعم الصغيرة من 9 سنوات الى 14 سنة.

وأكد فتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ان برلمان الطلائع يقوم بتدريب أبنائنا على كيفية أن يكونوا قادرين على مواجهة الوزراء والمجتمع ويتحدثون أمام البرلمان، كما أنه يساهم فى إعداد كوادر تعى تماما دور البرلمان ، وأن يكونوا قادرين على تقديم طلبات إحاطة فى البرلمان موجهة للوزراء.

وطالب أن يكون هناك برلمان الطلائع فى القرع والنجوع ومراكز الشباب، وألا يعتمد على المركز الأساسى فى القاهرة، مشيرًا إلى أنه يجب أن نقوم بتعليم الطالب أن يكون مثقفًا فى كل المجالات وليس متعلمًا، بحيث نعد جيلا مثقفا فى جميع العلوم.

وكان قد قال وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، إن الوزارة حريصة على تعميم تجربة برلمان الطلائع في كافة أنحاء الجمهورية لفتح مجالات أوسع لكوادر المستقبل للتدريب على الممارسة البرلمانية والديمقراطية السليمة.

وأكد صبحى، في كلمته عقب انتهاء أعمال الجلسة الختامية للمؤتمر القومي لبرلمان الطلائع المنعقدة بمقر مجلس النواب اليوم أن الشباب الذين شاركوا في برلمان الطلائع نجحوا في إثبات قدراتهم، لافتا إلي أن الوزارة لديها خطة لرعاية الطلائع وتوفير المناخ المناسب لغرس المعرفة والانتماء لديهم.

ودعا وزير الشباب مجلس النواب إلي تبني ورعاية الكوادر الشبابية المشاركين في برلمان الطلائع وبرلمان الشباب، مطالبا قيادات البرلمان بحضور الجلسة الختامية لبرلمان الشباب أيضا، للمشاركة في تقييم تجربة جيل جديد من الشباب.

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