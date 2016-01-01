أعضاء مجلس النواب الفرنسى ومدير عام المنظمة الدولية للهجرة فى الصوت والضوء

استقبلت ساحة عروض الصوت والضوء بالهرم، وفدا رفيع المستوى من أعضاء مجلس النواب الفرنسى بالإضافة إلى وفد من منظمة الهجرة الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية وعلى رأسهم السفير وليام سوينج مدير عام المنظمة ويرافقه محمد حسن من منظمة الهجرة، وكان فى استقبالهم مدير عام منطقة الهرم فاروق جعفر نيابة عن سامح سعد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.



وأبدت الوفود الزائرة انبهارها بالحضارة الفرعونية القديمة وعظمة الأهرامات.



وصرح سامح سعد أن الصوت والضوء يستقبل دائما العديد من الشخصيات العالمية والوفود رفيعة المستوى فى إطار رسالة الشركة للتعريف بالتاريخ والحضارة القديمة والحديثة وتنشيطا للسياحة الثقافية فالسياحة الثقافية من أبرز أنواع السياحة على الإطلاق والتى تتميز بها مصر.



وأضاف سعد أنه مؤخرا استقبل عمدة فرانكفورت الألمانية بيتر فلومان ووفده المرافق له ووفد من ممثلى الاتحاد الأوروبى أول مجموعة سياحية لرحلة العائلة المقدسة وفى انتظار المزيد.