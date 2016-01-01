خطة متكاملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالمنوفية

عقد الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية اجتماعا برؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وبحضور اللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد ومدير الرقابة الجنائية بمديرية أمن المنوفية ومديري مديريات الري والطرق ومندوب السكة الحديد ومديري إدارات أملاك الدولة والتخطيط والتفتيش والمتابعة والبيئة والمستشار الهندسي للمحافظة.



تناول الإجتماع تكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بشأن استرداد أراضي أملاك الدولة وتقنينها، وتحديد الحالات الصارخة للتعديات المطلوب إزالتها على مستوى المحافظة والغير متقدم عنها طلبات تقنين، وشدد السكرتير العام على ضرورة التزام كل مركز ومدينة بوضع خطة متكاملة ضمن الموجة العاشرة للإزالات وذلك بالتعاون مع القوات المسلحة والشرطة مع مراعاة الناحية الأمنية أثناء تنفيذ قرارات الإزالة وعلى أن يتم تنفيذ 40 حالة إزالة على مدار10 أيام.



كما ناقش الاجتماع وضع خطة متكاملة عاجلة لمنظومة النظافة بكل مركز ومدينة وحي لإدارة المخلفات الصلبة وتطبيق منظومة الجمع من المنبع يتم تطبيقها خلال 15 يوم الى جانب وضع خطة مستديمة بالتنسيق بين رؤساء الأحياء وإدارتي التخطيط والتفتيش المالي والإداري.



كما أكد ضرورة المشاركة المجتمعية من الجمعيات الأهلية بالإضافة الى مديريات الشباب والرياضة والتعليم ، وإنشاء وحدة تدخل سريع خاصة بمنظومة النظافة لتساعد في توفير الدعم السريع لأي مركز أو مدينة أو حي.



كما أعلن الدكتور أيمن مختار أنه ستعاد تجربة اختيار أجمل مدينة وقرية على مستوى المحافظة ، وتحددت الفترة من 15 يوليو الى 30 أغسطس لتقييم المدن والقرى.



كما طالب السكرتير العام من رؤساء الوحدات المحلية بموافاته بالمواقع المقترحة من أراضي أملاك الدولة لإقامة مشروع شارع مصر عليها مع مراعاة شروط تنفيذ المشروع ( الأبعاد والحدود - المساحات – الموقع – صور).

