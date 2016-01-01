ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

خطة متكاملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالمنوفية

الأحد 08/يوليه/2018 - 02:48 م
صدى البلد
محمد احمد
عقد الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية اجتماعا برؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وبحضور اللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد ومدير الرقابة الجنائية بمديرية أمن المنوفية ومديري مديريات الري والطرق ومندوب السكة الحديد ومديري إدارات أملاك الدولة والتخطيط والتفتيش والمتابعة والبيئة والمستشار الهندسي للمحافظة.

تناول الإجتماع تكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بشأن استرداد أراضي أملاك الدولة وتقنينها، وتحديد الحالات الصارخة للتعديات المطلوب إزالتها على مستوى المحافظة والغير متقدم عنها طلبات تقنين، وشدد السكرتير العام على ضرورة التزام كل مركز ومدينة بوضع خطة متكاملة ضمن الموجة العاشرة للإزالات وذلك بالتعاون مع القوات المسلحة والشرطة مع مراعاة الناحية الأمنية أثناء تنفيذ قرارات الإزالة وعلى أن يتم تنفيذ 40 حالة إزالة على مدار10 أيام.

كما ناقش الاجتماع وضع خطة متكاملة عاجلة لمنظومة النظافة بكل مركز ومدينة وحي لإدارة المخلفات الصلبة وتطبيق منظومة الجمع من المنبع يتم تطبيقها خلال 15 يوم الى جانب وضع خطة مستديمة بالتنسيق بين رؤساء الأحياء وإدارتي التخطيط والتفتيش المالي والإداري.

كما أكد ضرورة المشاركة المجتمعية من الجمعيات الأهلية بالإضافة الى مديريات الشباب والرياضة والتعليم ، وإنشاء وحدة تدخل سريع خاصة بمنظومة النظافة لتساعد في توفير الدعم السريع لأي مركز أو مدينة أو حي.

كما أعلن الدكتور أيمن مختار أنه ستعاد تجربة اختيار أجمل مدينة وقرية على مستوى المحافظة ، وتحددت الفترة من 15 يوليو الى 30 أغسطس لتقييم المدن والقرى.

كما طالب السكرتير العام من رؤساء الوحدات المحلية بموافاته بالمواقع المقترحة من أراضي أملاك الدولة لإقامة مشروع شارع مصر عليها مع مراعاة شروط تنفيذ المشروع ( الأبعاد والحدود - المساحات – الموقع – صور).
خطة متكاملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالمنوفية
خطة متكاملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالمنوفية
خطة متكاملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالمنوفية
خطة متكاملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالمنوفية

ترشيحاتنا

تريزيجيه يقترب من الانضمام لنادي فرنسي

ريم البارودي تثير ضجة على انستجرام بإطلالة جديدة.. صور

تعرف على أمور مباحة شرعاً للمرأة أثناء الحج

بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة استعداداً للسفر إلى ألمانيا.. صور

موعد مباريات الأهلي والزمالك أمام الأهرام بالدوري الممتاز.. صور

شاهد.. بعثة الزمالك في مطار القاهرة قبل السفر لألمانيا

رد ناري من أيمن عبد العزيز على رحيل كهربا عن الزمالك

وزير التعليم: لم نصدر أي قرارات جديدة بشأن إجازة السبت بالمدارس

بأقل مجهود تخلصي من الدهون العنيدة بكوب من هذا المشروب

أسود تلتهم 3 صيادين أحياء بسبب وحيد القرن

الزراعة: مشروع المليون ونصف فدان على أولويات برنامج الحكومة

الداخلية تطلق المبادرة الثانية لخفض أسعار السلع

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الخشت: نحتاج إلى تغيير العقل المصري من جديد .. صور

رئيس جامعة القاهرة: الله لا يأخذ بالدعاء وإنما بالعمل والفعل .. صور

شاهد.. بعثة الزمالك في مطار القاهرة قبل السفر لألمانيا

صيدلية خيرية ببركة السبع لمساعدة المحتاجين بالأدوية.. صور

بدء عملية إنقاذ فريق كرة القدم العالق بكهف في تايلاند

فيديو

شاهد.. فرحة أهل طفل الشروق المختطف عقب تحريره
الأنبا أرميا: الانقسام يهدد قوة المجتمع.. والشباب سر النجاح .. فيديو
شاهد.. جهود وزارة الزراعة في تطهير بحيرة قارون
وزير التنمية المحلية: نعمل على تعويض خسائر مصر منذ 2011 ..فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟