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أخبار البلد

عبدالمجيد: إعفاء الصحفيين المتعطلين من رسوم أنشطة لجنة التدريب

الأحد 08/يوليه/2018 - 02:27 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
قال أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة التدريب والتطوير إنه تقرر إعفاء الزملاء بالصحف المتعطلة من رسوم أنشطة لجنة التدريب.

وأوضح "عبدالمجيد" فى تصريحات صحفية في سابقة هي الأولى من نوعها، لعودة نقابة الصحفيين لدورها الخدمي، تقرر، إعفاء الزملاء بالصحف المتعطلة، وأبنائهم، من أية رسوم خاصة بأنشطة لجنة تطوير المهنة والتدريب، ودوراتها الخاصة بتطوير الأداء المهني أو اللغات، وما يستجد من دورات.

وقال عبدالمجيد إن القرار يأتى انطلاقًا من قناعته، بمسؤولية النقابة، عن خدمة الزملاء كافة، والمتعطلين خاصة، ودعمهم بكل السبل، لحين توفير فرص عمل مستقرة لهم.

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