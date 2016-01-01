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أخبار البلد

سعفان يتابع أسباب حريق مستشفي الحسين

الأحد 08/يوليه/2018 - 02:32 م
صدى البلد
هيثم سعد الدين
كلف وزير القوي العاملة محمد سعفان، الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، بالاشتراك مديرية القوى العاملة بالقاهرة بالانتقال الفوري إلي مستشفى الحسين الجامعى لإجراء معاينة علي الطبيعة للوقوف علي أسباب الحريق بالمستشفى ، وإعداد تقريرا بذلك .

وكان مدير عام مستشفيات طب الأزهر، الدكتور أحمد سليم، قد كشف في وقت سابق أسباب حريق مستشفى الحسين الجامعى، موضحًا أن خروج ماس كهربائى من أحد "التكييفات" أدى إلى اندلاع الحريق فى الطابق الرابع ونشوب النيران به، ولم تقع أى خسائر كبيرة بالمستشفى سوى قسم العيون الذى تضرر من الحريق.

وأوضح مدير عام مستشفيات طب الأزهر، أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، تواصلت مع طب الأزهر واطمأنت على المرضى عقب اندلاع النيران فى المستشفى، وأرسلت أكثر من 10 سيارات إسعاف وتتابع تطورات الحادث باهتمام كبير.
سعفان يتابع أسباب حريق مستشفي الحسين
سعفان يتابع أسباب حريق مستشفي الحسين

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