ضبط 3 متهمين بالسطو على سيارة وسرقة مبلغ 650 ألف جنيه بالشرقية

ألقى ضباط مباحث الشرقية " اليوم" القبض على 3 متهمين بالسطو المسلح على سيارة وسرقة مبلغ 650 ألف من مستقيلها بطريق بلبيس - القاهرة الصحراوي .





كان اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من اللواء محمد والي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد تلقي مركز شرطة بلبيس بلاغا بقيام أشخاص مجهولي الهوية باعتراض طريق مستقلي سيارة بطريق بلبيس - القاهرة الصحراوي والاستيلاء على 650 ألف جنيه من مستقليها تحت تهديد السلاح ولاذوا بالفرار.





وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من " ولاء ا م ع " فني كهرباء 35 عاما مقيم بلبيس و"محمد ا ا " سائق مقيم العدلية مركز بلبيس و"محمد س " و" قاسم أ " وتم ضبطهم عدا الأخير جار العمل على ضبطه . وضبط بحوزة المتهمين بندقية آلية و500 ألف جنيه .



