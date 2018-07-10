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محافظات

محافظ الغربية: مد فترة توقيت سداد رسم طلبات تقنين أملاك الدولة

الأحد 08/يوليه/2018 - 02:31 م
محافظ الغربية
محافظ الغربية
أحمد على
وافق اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية اليوم على مد فترة توقيت سداد رسم الفحص لطلبات التقنين الخاصة بأملاك الدولة حتى يوم 25/7/2018 بدلًا من 10/7/2018 م .

ويأتي ذلك فى إطار توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بضرورة التصدي للمخالفات.

وأصدر محافظ الغربية توجيهاته إلى روساء مجالس المدن والأحياء بضرورة تدشين حملات لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة.

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