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اقتصاد

التمويل العقارى: لن نطرح شقق إعلان العاشر حاليا والسعر يتجاوز 220 ألف جنيه

الإثنين 09/يوليه/2018 - 02:05 ص
عبد الحميد
عبد الحميد
آمنة عبدالعظيم
قالت مي عبدالحميد المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ورئيس صندوق التمويل العقارى، إنه لم يتم تحديد موعد طرح شقق الإعلان العاشر لمشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" حتى الآن.

وأوضحت عبدالحميد فى تصريحات خاصة لـــــ"صدى البلد"، أن الإعلان العاشر جار عمل حصر لعدد الوحدات المتاحة بكافة المدن والمحافظات، بالإضافة لأننا نحدد حاليا أثر الزيادات الأخيرة في أسعار مواد البناء على تكلفة الوحدات لتحديد قيمة الطرح للوحدة.

وأشارت، إلى أن سعر 220 ألف جنيه للوحدة الذى وافق عليه مجلس الوزراء فى مايو الماضى هو سعر التكلفة فى هذا الوقت، وقد شهدت نسبة كبيرة من مواد البناء زيادة أسعار وتراوحت بين 10% و40% تقريبا خلال الشهرين الأخيرين لذا لن يحدد سعر الطرح إلا بعد عمل تقييم جديد، وفى حالة وجود زيادة محدودة ستقوم الدولة بتحملها وتطرح الوحدات بسعر 220 ألف جنيه كما كان مقررا.

يذكر أن الصندوق يستكمل حاليا تسليمات وحدات الإعلانات السابقة من 1 إلى 9 باستثناء بعض المدن المتأخرة مثل أكتوبر للإعلان التاسع ومايو للإعلان الثامن، ومن المتوقع الانتهاء من تسليم أكثر من 200 ألف "شقة" للمستفيدين بنهاية العام الجارى 2018.

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