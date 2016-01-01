مرتضى منصور: معروف يوسف سيرحل عن الزمالك في حالة واحدة

أشاد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بانضباط والتزام النيجيري معروف يوسف لاعب الفريق،لافتا إلى أن اللاعب انضم لبعثة الفريق صباح اليوم للسفر لألمانيا لبداية معسكر الفريق الخارجي هناك.



وقال مرتضى منصور،إن معروف يوسف لاعب محترف وملتزم مع الفريق ولا توجد أي مشكلة في استمراره مع الفريق خاصة وأن القائمة في الموسم الجديد ستسمح بقيد 4 لاعبين أجانب.



وأضاف رئيس النادي أنه إذا لم يتعاقد الزمالك مع لاعب أجنبي سوبر في مركز الهجوم سيستمر معروف يوسف مع الفريق بصورة طبيعية”.