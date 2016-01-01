الداخلية تطلق المبادرة الثانية لخفض أسعار السلع

أطلقت الإدارة العامة لشرطة التموين برئاسة اللواء أنور سعيد، مدير الإدارة، المبادرة الثانية "كلنا واحد" بالتعاون مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى لعرض السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح من 20% إلى 30%، ولمواجهة محاولات البعض لرفع الأسعار غير المبرر للسلع الغذائية، لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.





يأتي ذلك فى إطار توجيهات وزير الداخلية باضطلاع أجهزة الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الغلاء ومواجهة محاولات البعض لرفع الأسعار غير المبرر للسلع الغذائية،وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين تزامنًا مع تكثيف الحملات التموينية لمواجهة جرائم الغش التجارى وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمى التى تضر بصحة المواطنين.



