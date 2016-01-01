رئيس الاتحاد الفرنسى يختار أفضل لاعب في كأس العالم

يرى نويل لو جريه، رئيس اتحاد الكرة الفرنسي، أن أفضل لاعب في كأس العالم (روسيا 2018) نجولو كانتي نجم وسط الديوك.



وقال: "كانتي لاعب تكتيكي مميز، لديه قدرة غير عادية على استرجاع الكرة، رغم أنك لا تشعر كثيرًا بأنه يتواجد في الملعب، إلا أن مستواه رائع".





وأضاف عبر صحيفة (ليكيب) الفرنسية: "كانتي يمتاز بتوقع مسار الكرة في كل الأوقات، وأينما تتواجد الكرة تجده متمركزًا بشكل مميز للغاية في المكان المناسب، فما يفعله أقرب للمعجزة".



واستطرد رئيس اتحاد الكرة الفرنسي: "كما يرتكب كانتي أخطاء قليلة رغم أنه لاعب وسط مدافع، ولديه حس رائع في توقع مسار الكرة وبدء الهجمة بشكل جيد، وربما يكون أفضل لاعب في كأس العالم، رغم أنني لم أتابع باقي منتخبات البطولة بشكل مستمر".



واختتم نويل لو جريه بالقول: "إنه اللاعب الأفضل والأكثر حكمة، فهي مزايا لا تتوافر كثيرًا في أي لاعب آخر".



ويستعد كانتي، نجم وسط تشيلسي الإنجليزي، مع باقي زملائه في منتخب فرنسا، لمواجهة بلجيكا يوم الثلاثاء المقبل، في الدور قبل النهائي لكأس العالم.

