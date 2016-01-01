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ورشة عمل عن الاختبارات الإلكترونية بجامعة الزقازيق ..غدا

الأحد 08/يوليه/2018 - 02:29 م
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
وائل شاهين - محمد الطحاوى
تنظم جامعة الزقازيق ورشة عمل عن الاختبارات الإلكترونية غدا الاثنين فى الساعة العاشرة والنصف صباحا بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس وذلك بمشاركة عمداء ووكلاء الكليات ومديري وحدات القياس والتقويم بالكليات .

وصرح الدكتور خالد عبد الباري رئيس الجامعة أن عقد مثل هذه الورشة يأتي في ضوء توجه جامعة الزقازيق لتطبيق نظم الجامعات الذكية وفي إطار اتفاقية التعاون مع شركة MKCL في هذا الشأن، موضحا أن الامتحانات الإلكترونية هي نظام يسمح للطلاب لأداء الامتحانات باستخدام الكمبيوتر سواء على الانترنت أو من خلال شبكة خاصة بدلا من الامتحانات الورقية ، وتصحح إلكترونيًا وفوريًا مما يضمن المصداقية والشفافية في التصحيح علاوة علي أن تنفيذها من شانه زيادة التحصيل العلمي لدى الطالب وترسيخ المعلومات، وتنمية مهارة التعلم الذاتي ، علاوة علي مواجهة علي ظاهرة الغش .

وأضاف الدكتور خالد الدرندلي عميد كلية الحاسبات ومدير مركز تقنية الاتصالات و المعلومات أن الورشة يحاضر فيها د. طارق الأحمدي الرئيس التنفيذي لشركة MKCL بالمنطقة العربية حيث ستتناول استعراض لأوجه التعاون بين الشركة والجامعة والتعريف بنظم الاختبارات الالكترونية وكيفية إعداد بنوك الأسئلة وإدارة العملية الإمتحانية .

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