المصري سامح الدهان يتوج بلقب الجائزة الكبرى للفروسية

نجح الفارس المصري سامح الدهان، في التتويج بلقب بطولة الجائزة الكبرى للفروسية، التي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة نخبة من الفرسان العالميين.



وحقق الدهان لقب البطولة التي تعد إحدى جولات الدورة العالمية للأبطال، بعدما قطع شوطًا بلا أخطاء وبأقل زمن قدرة 36.32 ثانية.



وتفوق الدهان على أبطال عالميين في هذه البطولة، أبرزهم المصنف الأول عالميًا الأيرلندي إلين، والهولندي سمولديرز.



وسبق وأن حقق الدهان لقب هذه البطولة أيضا من قبل، عندما أقيمت في ديسمبر عام 2016 بمدينة برشلونة الإسبانية.

