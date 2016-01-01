ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

رسميا.. رحيل هييرو عن تدريب إسبانيا

الأحد 08/يوليه/2018 - 02:27 م
صدى البلد
عمرو الحلوانى
أنهى فرناندو هييرو المدير الفني لإسبانيا، علاقته بمنتخب لا روخا بعد الخروج من بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، أمام الدولة المضيفة بركلات الترجيح في دور الـ16.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن انتهاء علاقته بهييرو حيث عمل مديرا فنيا ومديرا رياضيا للفريق المتُوج بكأس العالم 2010.

وأشارت الصحيفة إلى أن هييرو رفض العودة إلى منصبه كمدير رياضي، مفضلا خوض تجربة جديدة بتطلعات جديدة.

وتولى هييرو منصب المدير الفني لإسبانيا، قبل بداية المونديال بيومين فقط، عقب إقالة جولين لوبيتيجي المدير الفني الحالي لريال مدريد.

وقدم الاتحاد الإسباني الشكر لهييرو الذي عمل مديرًا رياضيَا للمنتخب الإسباني، منذ عام 2007.

ترشيحاتنا

بأقل مجهود تخلصي من الدهون العنيدة بكوب من هذا المشروب

اغتيال رياضي سوداني في ظروف غامضة بالدوحة

تريزيجيه يقترب من الانضمام لنادي فرنسي

مرتضى منصور: معروف يوسف سيرحل عن الزمالك في حالة واحدة

صغر حجم قطر يضعها في موقف محرج قبل استضافة كأس العالم 2022

موعد مباريات الأهلي والزمالك أمام الأهرام بالدوري الممتاز.. صور

الصحة: وفاة 3 مواطنين وإصابة 5 آخرين في حادث بطريق السويس

4 أطعمة صادمة تسبب العقم لزوجك توقفى عن تقديمها

إعادة طفل الشروق المختطف.. وضبط 4 من المتورطين فى الواقعة

وزيرة الصحة: مستشفى الشيخ زايد آل نهيان تحت تصرف طب الأزهر

شاهد..أول تصرف من رئيسة كرواتيا بعد فوز منتخب بلادها

مجلس الدولة: عوار دستورى فى بعض مواد قانون الصحافة والإعلام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الخشت: نحتاج إلى تغيير العقل المصري من جديد .. صور

رئيس جامعة القاهرة: الله لا يأخذ بالدعاء وإنما بالعمل والفعل .. صور

شاهد.. بعثة الزمالك في مطار القاهرة قبل السفر لألمانيا

صيدلية خيرية ببركة السبع لمساعدة المحتاجين بالأدوية.. صور

بدء عملية إنقاذ فريق كرة القدم العالق بكهف في تايلاند

فيديو

شاهد.. فرحة أهل طفل الشروق المختطف عقب تحريره
الأنبا أرميا: الانقسام يهدد قوة المجتمع.. والشباب سر النجاح .. فيديو
شاهد.. جهود وزارة الزراعة في تطهير بحيرة قارون
وزير التنمية المحلية: نعمل على تعويض خسائر مصر منذ 2011 ..فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟