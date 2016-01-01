رسميا.. رحيل هييرو عن تدريب إسبانيا

أنهى فرناندو هييرو المدير الفني لإسبانيا، علاقته بمنتخب لا روخا بعد الخروج من بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، أمام الدولة المضيفة بركلات الترجيح في دور الـ16.



وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن انتهاء علاقته بهييرو حيث عمل مديرا فنيا ومديرا رياضيا للفريق المتُوج بكأس العالم 2010.



وأشارت الصحيفة إلى أن هييرو رفض العودة إلى منصبه كمدير رياضي، مفضلا خوض تجربة جديدة بتطلعات جديدة.



وتولى هييرو منصب المدير الفني لإسبانيا، قبل بداية المونديال بيومين فقط، عقب إقالة جولين لوبيتيجي المدير الفني الحالي لريال مدريد.



وقدم الاتحاد الإسباني الشكر لهييرو الذي عمل مديرًا رياضيَا للمنتخب الإسباني، منذ عام 2007.



