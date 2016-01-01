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اقتصاد

1.1 مليار جنيه ضرائب ورسوم جمركية عن سيارات ركوب ونقل خلال يونيو

الأحد 08/يوليه/2018 - 02:28 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيى
أفرجت جمارك الاسكندرية خلال شهر يونيو الماضى عن 7537 سيارة ركوب ملاكي موديلات وسعات مختلفة بقيمة بلغت مليار و714 مليون جنيه.

وقال بيان صادر عن وزارة المالية ان ذلك يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية وحرصًا من مصلحة الجمارك المصرية على سرعة أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن إجراءات الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المواطنين،
فيما بلغ إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات خلال شهر يونيو الماضى نحو 731 مليون و 237 ألف جنيه، شاملة ضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية.

كما أفرجت جمارك الإسكندرية عن 699 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار بقيمة إجمالية بلغت 591 مليون و567 ألف جنيه، في حين بلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم القيمة المضافة المحصلة عنها 99 مليون و474 ألف جنيه .

بالإضافة إلى الإفراج عن 868 رسالة قطع غيار سيارات بقيمة بلغت 735 مليون و 511 ألف جنيه بإجمالي ضرائب ورسوم محصلة عنها بقيمة 83 مليون و 285 ألف جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة والرسوم الضريبية والجمركية.

وكذلك تم تحصيل رسوم وغرامات أخرى عن السيارات الملاكي والنقل وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية بمبلغ 193 مليون و196 ألف جنيه.

ووفقا للبيان تبلغ قيمة السيارات الملاكى والنقل ورسائل قطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال شهر يونيو لعام 2018 نحو 3 مليار و41 مليون و 913 ألف جنيه، بذلك يكون إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية والغرامات الأخرى خلال شهر يونيو 2018 تقدر بنحو مليار و107 مليون و193 ألف جنيه.

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