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حضري الدجاج المشوي بمذاق المطاعم في دقائق معدودة

الأحد 08/يوليه/2018 - 02:28 م
صدى البلد
لمياء الياسين
حضرى الدجاج بمذاق وطعم ألذ للشيف إلهام فتحى وقدميه مع الأرز المفلفل والخضار السوتيه.

المقادير..

1/2 كوب زبادي
1 ملعقة حضرى بربيكا
دجاجة مقطعة 8 قطع
1/2 ملعقة كركم
1/2 ملعقة ثوم بودر
1 ملعقة ريحان
3 ملاعق زيت
1/2 ملعقة بصل بودر
ملح وفلفل

طريقة التحضير..

اصنعي بعض الفتحات الصغيرة في الدجاج ثم ضعي الدجاج وجميع المقادير في الكيس الحراري، ثم حركيه جيدًا حتى تختلط المكونات.
اتركي الكيس في الثلاجة لمدة ساعتين وضعي الكيس في صينية بايركس، ثم اصنعي 3 فتحات صغيرة في الكيس من الأعلى.
ضعي الصينية في الفرن لمدة ساعة، ثم قدميها ساخنة.

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