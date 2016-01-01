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فيه شفاء.. 4 وصفات عسل لعلاج الكلى والصدر والمسالك

الأحد 08/يوليه/2018 - 07:31 م
عسل النحل
عسل النحل
اسماء محمد
قال الدكتور سعيد متولي، استشاري التغذية العلاجية، إن عسل النحل من أفضل الكنوز الطبيعية القادرة على علاج الأمراض والوقاية منها، لكن درجة الشفاء تتوقف على المقدار الذي نتناوله منها والطريقة وجودة العسل، مشيرا إلى أنه في أوقات كثيرة نلجأ لإضافة بعض المواد عليه حتى نتمكن من علاج بعض الأمراض.

وعرض "سعيد" بعض الوصفات العلاجية التي تعتمد على عسل النحل بشكل أساسى، وهي:

الوصفة الأولى:

عسل وصمغ النحل مع حبوب اللقاح
وتستخدم هذه الوصفة لعلاج التهابات ومشاكل الكلى والحالب والمثانة والحصوات.

الوصفة الثانية:
عسل النحـل مع اللـبن
هذا المزيج له مفعول قوى فى التخلص من أمراض الجهاز التنفسى مثل الالتهابات الرئوية ونزلات البرد والسل .

الوصفة الثاثلة:
عسل النحل مع حبوب اللقاح وغذاء الملكات
يستخدم هذا الخليط كدهان لتسكين الآلام والإسراع لالتئام أنسجة كل الجروح ومضاد حيوى عالى للكائنات الدقيقة.

الوصفة الرابعة:
عسل النحل بمفرده
يستخدم عسل النحل الأصلى كعلاج لمرضى السكرى حيث أنه يقلل نسبة السكر بالدم لغناه بسكر الفواكه لايحتاج للأنسولين لحرقه وبه مواد تشبه أنسولين فى ضبط نسبة السكر بالدم

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