دقيقة حداد على 4 شخصيات راحلة قبل إجراء قرعة الدوري الممتاز

شهدت مراسم قرعة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم التى أقيمت اليوم بمقر اتحاد الكرة وقوف لجنة المسابقات برئاسة المهندس عامر حسين ومندوبي أندية الدورى الممتاز دقيقة حدادا على روح الرباعى الراحل العميد ابراهيم الجوينى رئيس الجبلاية السابق واللواء عبدالجابر أحمد عضو لجنة المسابقات ومحمد سلام مدرب حراس المنتخب السابق وعم شعبان أقدم موظف فى الاتحاد.



وأسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي مع الإسماعيلي والزمالك مع بتروجيت والأهرام مع انبى في افتتاح مباريات الدوري بالأسبوع الأول.



وكانت لجنة المسابقات قررت إقامة الدورى الجديد مطلع أغسطس المقبل على أن ينتهى فى أغسطس 2019 بسبب كثرة البطولات، إلى جانب طلب الكاف توقف جميع المسابقات المحلية فى مايو 2019 بسبب الاستعداد لأمم أفريقيا بالكاميرون المزمع إقامتها لأول مرة فى شهر يونيو بعدما كان مقررا إقامتها فى شهر يناير.



ومن المقرر أن يقام الدورى الممتاز فى نسخته الجديدة بنظامه العادى "المجموعة الواحدة" من دورين بعد أن كانت هناك اقتراحات بإقامة الدوري من مجموعتين أو دور واحد لضيق الوقت وكثرة البطولات فى الموسم الجديد.