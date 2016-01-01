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خطوات تنظيف البشرة في المنزل كالعيادات المتخصصة وصالونات التجميل

الأحد 08/يوليه/2018 - 06:01 م
صدى البلد
رانا عصمت
قدمت خبيرة التجميل والصحة، رشا شلباية الطريقة الصحيحة و الكاملة لتنظيف البشرة التي تعتمد عليها صالونات التجميل والعيادات التخصصية، يمكنك استخدامها أسبوعيًا وسوف تحصلي على أنظف وأروع بشرة دون أن تحتاجي أن تذهبي إلى العيادات والصالونات وتصرفي الكثير من المال.


أول خطوة :
اعملي تقشير خفيف لبشرتك و أقصد فيها بدون فرك قوي اشطفي وجهك بالماء الدافئ واستخدمي اي غسول عندك او صابون

ثاني خطوة :
تنظيف البشرة بالحليب لمدة 3- 5 دقايق .
الطريقة: ضعي الحليب على بشرتك و أبقيه ثواني بعدها خذي القطن الخاص بالبشرة وامسحي الحليب مع ضغط خفيف, و إذا جفت طبقة الحليب ضعي طبقه ثانية و امسحي بعدها, وكرري العملية إلى حين تشعرين أن بشرتك صارت نظيفة, وبعدها اغسلي وجهك بالماء الفاتر والصابون .


ثالث خطوة:
استخدمي البخار للبشرة لأكثر مدة تستطيعي تحملها على وجهك ليس اكثر من عشر دقائق, واحذري عزيزتي أن تقربي وجهك على جهاز البخار بشكل قريب, واسمحي للبخار أن يلامس وجهك وبشرتك عن بعد و إذا كنت لاتملكين جهاز بخار استخدمي ماء حار عادي واستفيدي من بخاره أو حتى بمغسلة الحمام افتحي الماء الحار واستفيدي من بخاره .

رابع خطوة :
استخدمي كريم تقشير لمدة 3- 5 دقايق ويفضل أن يكون من مقشر جاهز وغير معطر ان لم يكن
للبشره العاديه (ملح+ليمون+عسل ابيض)
للبشره الدهنيه( ملح +ليمون+عسل+ماء ورد)
للبشره الجافه( ملح+ليمون+عسل+زيت زيتون او اي نوع
للبشره الحساسه( سكر +ماء ورد +زيت +نقطتين ليمون)
اشطفي بشرتك بلطف

خامس خطوة :
استخدمي ماسك على بشرتك و إذا لم يكن لديك ماسك الأفضل أن تستخدمي مواد طبيعية مثل بياض البيض مع نشاء او الزبادي مع الترمس المطحون وبعدها أزيليه برفق بماء فاتر وضعي ماء ورد وكريم مرطب

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