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برلمان

برلماني يطالب الزراعة بفتح منافذ بيع وتوزيع بالمحافظات

الأحد 08/يوليه/2018 - 04:18 م
النائب مجدى ملك
النائب مجدى ملك عضو لجنة الزراعة بالبرلمان
فريدة على و ماجدة بدوى و محمود إبراهيم
قال النائب مجدى ملك عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن وزارة الزراعة خلال الفترة الماضية لم تقم بتنفيذ سوى 10% مما تعرضه الوزارة، مؤكدًا أن النجاح والفشل تتعلق بالقائد ، قائلا: "نحن نسمع كلام مفيش أحسن منه ولكن لا يوجد تنفيذ على أرض الواقع".

وتابع "ملك" أن وزارة الزراعة لا تملك جهازا إداريا فى معظم المحافظات مما يؤدى إلى عدم تنفيذ الوازرة لخططها بشكل كامل كما هو من المفروض أن يتم، وضرب مثالاً بأن هناك ثلاث جمعيات زراعية بإحدى قري المنيا يديرها شخص واحد.

وطالب مجدى ملك فى كلمته خلال اجتماع لجنة الزراعة اليوم لمناقشة بيان الحكومة فيما يخص الزراعة بحضور وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزارة الزراعة بفتح منافذ بيع وتوزيع منتجاتها فى المحافظات لتخفيف العبء عن الفقراء ، والتوسع فى الزراعات التعاقدية، وتفعيل كارت الفلاح الذكى وتنقية الحيازات الزراعية.

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