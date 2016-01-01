برلماني يطالب الزراعة بفتح منافذ بيع وتوزيع بالمحافظات

قال النائب مجدى ملك عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن وزارة الزراعة خلال الفترة الماضية لم تقم بتنفيذ سوى 10% مما تعرضه الوزارة، مؤكدًا أن النجاح والفشل تتعلق بالقائد ، قائلا: "نحن نسمع كلام مفيش أحسن منه ولكن لا يوجد تنفيذ على أرض الواقع".





وتابع "ملك" أن وزارة الزراعة لا تملك جهازا إداريا فى معظم المحافظات مما يؤدى إلى عدم تنفيذ الوازرة لخططها بشكل كامل كما هو من المفروض أن يتم، وضرب مثالاً بأن هناك ثلاث جمعيات زراعية بإحدى قري المنيا يديرها شخص واحد.



