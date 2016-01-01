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أخبار البلد

برغش: يجب منح موظفي الزراعة الضبطية القضائية لمحاربة غش المبيدات

الإثنين 09/يوليه/2018 - 03:16 ص
صدى البلد
محمود محسن
أكد محمد برغش الشهير بالفلاح الفصيح أن إعلان وزارة الزراعة البدء في تنفيذ حملات على الأدوية والمبيدات المغشوشة هو قرار جيد في الوقت الحالي ولكن يجب أن تتبع وزارة الزراعة أسلوب الضبطية القضائية خلال تلك الحملات.

وأضاف برغش خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن الضبطية القضائية تعطي الحق لوزارة الزراعة بتفتيش كل شئ حتى عربات النقل والسيارات الملاكى الخاصة بأصحاب محلات بيع الأدوية والمبيدات الزراعية، مؤكدا على أنه على وزارة الزراعة أن تعطي موظفيها خلال تلك الحملات خاصية الضبطية القضائية.

يذكر أن الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أعلن عن بدء تنفيذ حملات مكثفة لضبط أسواق المبيدات بالتعاون مع الجهات المعنية بتداولها، والتي تضم وزارات الداخلية والصحة والبيئة والري والمالية، وسيتم مواجهة مافيا غش المبيدات والمخصبات الزراعية المحظور تداولها بالأسواق.

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