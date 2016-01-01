برلمانى: التخلص من المبيدات المحظورة يتطلب رقابة على الأسواق

أشاد النائب أحمد عبد الواحد، نائب سنوري بمحافظة الفيوم، بالخطوة التي اتخذتها وزارة الزراعة بوضع منظومة جديدة لمحاصرة المبيدات المغشوشة من خلال عمل حملات مُكثفة على مختلف مناطق وأسواق تداول وبيع المبيدات، مشيرًا إلى أهمية هذه الخطوة في الوقت الحالي خاصة بعد انتشار هذه المبيدات الذي أدى إلى تدهور وضعف الإنتاج في الأراضي الزراعية.



وأشار عبد الواحد إلى الدور السلبي الذي تؤديه المبيدات المغشوشة على القطاع الزراعي في مصر، كونها خطرا يهدد الرقعة الزراعية، علاوة على ما تسببه من مخاطر كثيرة على صحة المواطنين والمزارعين، آملا أن تجني هذه المنظومة الجديدة ثمارها قريبًا ويتم القضاء نهائيًا على المبيدات المغشوشة.



وأكد النائب أن صحة المواطنين غالية وسمعة المنتجات الزراعية المصرية مهمة جدًا، لذا لابد أن تتكاتف كل أجهزة الدولة من الأجهزة المحلية ومديريات الزراعة بالمحافظات بالتنسيق وشرطة المسطحات المائية ووزارة البيئة والري والصحة لتشديد الرقابة والتفتيش والمتابعة الدورية على أسواق بيع وتداول المبيدات وجميع مستلزمات الإنتاج الزراعى.



كما نوه النائب إلى ضرورة التصدي لظاهرة كثرة رش المبيدات على الخضراوات والفاكهة والعودة لاستخدام أساليب المكافحة البيولوجية فى القضاء على الآفات، للتخلص نهائيًا من خطر المبيدات المغشوشة.

