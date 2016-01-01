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نائب: تطوير مراكز الشباب يسهم في جذب الشباب وحمايتهم من التطرف

الأحد 08/يوليه/2018 - 04:27 م
النائب ممتاز الدسوقى
النائب ممتاز الدسوقى
فريدة على و ماجدة بدوى و محمود إبراهيم
أشاد النائب ممتاز دسوقي، نائب صدفا والغنايم بمحافظة أسيوط، بالخطة التطويرية التي وضعتها وزارة الشباب والرياضة لتطوير مراكز الشباب والأندية الشعبية والملاعب المفتوحة في كافة القرى والأحياء والنجوع في كل محافظات الجمهورية.

وقال دسوقى فى بيان صحفى له إن مراكز الشباب قضت سنوات طويلة في إهمال شديد تخلت فيها عن دورها فى تربية النشء وتنمية مهاراتهم وتثقيفهم وشغل أوقات فراغهم، وها قد جاء الوقت لتصحيح الخطأ الذي تم ارتكابه في السابق بإعادة تأهيل وتطوير مراكز الشباب.

وأضاف النائب أن دعم وتطوير هذه المراكز سيسهم في تنمية نشاطها مرة أخرى وعودتها كما كانت سابقًا، بجذب أكبر عدد من الشباب في كل المحافظات لممارسة الانشطة الرياضية والثقافية والفكرية داخل المراكز، وتعظيم الاستفادة من أوقات فراغهم وحمايتهم من التطرف والأفكار المتطرفة.

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