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أخبار العالم

الرئيس الأفغاني يتعهد بالقضاء على الجماعات المسلحة في البلاد

الأحد 08/يوليه/2018 - 04:12 م
صدى البلد
ا ش ا
شدد الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبد الغني اليوم (الأحد) على ضرورة القضاء على أنشطة الجماعات المسلحة في البلاد.

وقال عبد الغني، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، إنه يجب على المسلحين تبني نهج مسؤول أو ستعمل الحكومة الأفغانية على تقييد أنشطتهم، مشيرًا إلى أن شرعية النظام الأفغاني تعتمد على السيطرة الشرعية على السلطة وأن الحكومة لها الحق في السيطرة الكاملة على السلطة.

وفيما يتعلق بالانتخابات المقبلة، أوضح الرئيس الأفغاني أنه سيتم تنظيم الانتخابات في ضوء دستور البلاد، قائلا "إن الانتخابات حق للشعب ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التمثيل العادل للشعب فيها".
وأضاف أن سياسة الحكومة الافغانية تركز على تنمية الدولة، مع استبعاده النهج العاطفي أثناء اتخاذ القرارات الرئيسية، وتعهد بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء ثقافة احتكار السلطة والمناصب الحكومية.

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