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أخبار العالم

خروقات إسرائيلية للأجواء والمياه الإقليمية للبنان

الأحد 08/يوليه/2018 - 04:27 م
صدى البلد
ا ش ا
أعلنت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني عن وقوع خروقات جوية وبحرية إسرائيلية للأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية، مشيرة إلى أنه ستتم متابعة الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وأوضحت مديرية التوجيه بالجيش اللبناني - في بيان اليوم الأحد - أن طائرة استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب.

وأضافت أن زورقين حربيين إسرائيليين خرقا المياه الإقليمية اللبنانية، حيث خرق أولهما المياه اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة حوالي 166 مترا ولمدة 12 دقيقة، في حين ألقى الزورق الثاني قنبلة مضيئة فوق المياه اللبنانية من داخل المياه الفلسطينية المحتلة.

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