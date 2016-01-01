جوني ديب ينفى الشائعات بحفل في إيطاليا.. صور

رغم انتشار شائعة مرضه إلا أن النجم العالمي جوني ديب تحدي كل هذه الأقاويل بظهوره الأخير خلال حفله في إيطاليا مع فرقته الغنائية Hollywood vampire، أمس السبت.



واللافت خلال الحفل ظهور جوني طوال الحفل والابتسامة لا تفارق وجه مستمتعا بالأجواء الموسيقية بلوك انيق يحمل طابعا كلاسيكيا.



وكان النجم العالمي الخمسيني نفى أنه يعاني من أي أمر تسبب في فقدانه لوزنه، لافتا إلى أنه بصحة جيدة بعد القلق الذي أثير من قبل جماهيره حول العالم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.