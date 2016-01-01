ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

جوني ديب ينفى الشائعات بحفل في إيطاليا.. صور

الأحد 08/يوليه/2018 - 04:26 م
جوني ديب
جوني ديب
شروق إبراهيم
رغم انتشار شائعة مرضه إلا أن النجم العالمي جوني ديب تحدي كل هذه الأقاويل بظهوره الأخير خلال حفله في إيطاليا مع فرقته الغنائية Hollywood vampire، أمس السبت.

واللافت خلال الحفل ظهور جوني طوال الحفل والابتسامة لا تفارق وجه مستمتعا بالأجواء الموسيقية بلوك انيق يحمل طابعا كلاسيكيا.

وكان النجم العالمي الخمسيني نفى أنه يعاني من أي أمر تسبب في فقدانه لوزنه، لافتا إلى أنه بصحة جيدة بعد القلق الذي أثير من قبل جماهيره حول العالم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
جوني ديب ينفى الشائعات بحفل في إيطاليا.. صور

ترشيحاتنا

أول تعليق لـ جهاد جريشة على إدارته مباراة واحدة في المونديال

وزير التعليم: لم نصدر أي قرارات جديدة بشأن إجازة السبت بالمدارس

ريم البارودي تثير ضجة على انستجرام بإطلالة جديدة.. صور

عبدالفتاح فى خانة اليك بعد إلغاء معسكر الحكام بفرمان وزارى

مدرب بلجيكا: نسعى لحصد لقب المونديال.. وجاهزون للديوك

نجم الزمالك يكشف عن رأيه بـ جروس وكارتيرون مع القطبين

الصحة: وفاة 3 مواطنين وإصابة 5 آخرين في حادث بطريق السويس

سعودية تدهس رجلا بسيارتها في أول حادث سير لامرأة بتبوك

أسعار العملات اليوم

تفاصيل زيارة كيم كاردشيان للسجينات في كاليفورنيا

النيابة تستدعي جد الطفل المختطف بالشروق للاستماع لأقواله

رسميا.. تعرف على مواجهات الاسبوع الاول للدوري الممتاز مرسم 18\19 .. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. سيدات يتجهن للتفصيل والكروشية لمحاربة نار الأسعار

الخشت: نحتاج إلى تغيير العقل المصري من جديد .. صور

رئيس جامعة القاهرة: الله لا يأخذ بالدعاء وإنما بالعمل والفعل .. صور

شاهد.. بعثة الزمالك في مطار القاهرة قبل السفر لألمانيا

صيدلية خيرية ببركة السبع لمساعدة المحتاجين بالأدوية.. صور

فيديو

شاهد.. آراء أولياء الأمور فى قرارات وزير التربية والتعليم
شاهد.. فرحة أهل طفل الشروق المختطف عقب تحريره
الأنبا أرميا: الانقسام يهدد قوة المجتمع.. والشباب سر النجاح .. فيديو
شاهد.. جهود وزارة الزراعة في تطهير بحيرة قارون
وزير التنمية المحلية: نعمل على تعويض خسائر مصر منذ 2011 ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟