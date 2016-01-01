ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

محكمة كويتية تقضي بسجن 16 متهماً في قضية اقتحام مجلس الأمة

الأحد 08/يوليه/2018 - 04:23 م
صدى البلد
ا ش ا
قررت محكمة التمييز الكويتية تعديل حكم محكمة الاستئناف الصادر في 27 نوفمبر الماضي في القضية المعروفة إعلاميا باقتحام (مجلس الأمة).

وقضت محكمة التمييز (أعلى درجة في سلم القضاء الكويتي) بمعاقبة 13 متهما بالحبس ثلاث سنوات وستة أشهر، وبحبس ثلاثة متهمين لمدة سنتين، والامتناع عن تطبيق العقوبة بحق 30 متهما، وبراءة الآخرين من التهم المنسوبة لهم.

وتضمنت قائمة الاتهامات التي وجهت إلى المتهمين، استعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين (حرس مجلس الأمة)، ودخول عقار في حيازة الغير بقصد ارتكاب جريمة، والإتلاف والاشتراك في تجمع داخل مجلس الأمة، بالإضافة إلى الدعوة إلى التجمع داخل المجلس.

وكانت محكمة الاستئناف الكويتية، قد قضت في وفمبر 2017 ، بحبس عدد من المتهمين في هذه القضية ، لمدد تتراوح ما بين سنة واحدة وخمس سنوات مع الشغل، بعد قيامهم باقتحام مجلس الأمة الكويتي في نوفمبر 2011، احتجاجًا على أدائه، وللمطالبة باستقالة رئيس الوزراء الكويتي آنذاك الشيخ ناصر محمد الصباح.

ترشيحاتنا

شاهد.. آراء أولياء الأمور فى قرارات وزير التربية والتعليم

شاهد.. رئيسة كرواتيا تتجول في شوارع سوتشي

شاهد.. فرحة أهل طفل الشروق المختطف عقب تحريره

حمادة أنور: بتروجت مستعد لجميع المنافسين.. وقرعة الدوري جيدة

الداخلية تطلق المبادرة الثانية لخفض أسعار السلع

رسميا.. تعرف على مواجهات الاسبوع الاول للدوري الممتاز مرسم 18\19 .. فيديو وصور

رد ناري من أيمن عبد العزيز على رحيل كهربا عن الزمالك

إنقاذ اثنين من أطفال الكهف العالقين في تايلاند

وزير التعليم: لم نصدر أي قرارات جديدة بشأن إجازة السبت بالمدارس

شاهد..أول تصرف من رئيسة كرواتيا بعد فوز منتخب بلادها

ظهور أول علاج لـ «الإيدز» بالعالم في عام 2022

ألكسندر ساميدوف يعتزل دولياً عقب خروج روسيا من المونديال

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. سيدات يتجهن للتفصيل والكروشية لمحاربة نار الأسعار

الخشت: نحتاج إلى تغيير العقل المصري من جديد .. صور

رئيس جامعة القاهرة: الله لا يأخذ بالدعاء وإنما بالعمل والفعل .. صور

شاهد.. بعثة الزمالك في مطار القاهرة قبل السفر لألمانيا

صيدلية خيرية ببركة السبع لمساعدة المحتاجين بالأدوية.. صور

فيديو

شاهد.. آراء أولياء الأمور فى قرارات وزير التربية والتعليم
شاهد.. فرحة أهل طفل الشروق المختطف عقب تحريره
الأنبا أرميا: الانقسام يهدد قوة المجتمع.. والشباب سر النجاح .. فيديو
شاهد.. جهود وزارة الزراعة في تطهير بحيرة قارون
وزير التنمية المحلية: نعمل على تعويض خسائر مصر منذ 2011 ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟