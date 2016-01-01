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أبو ستيت: مراجعة تشريعات القطاع الزراعي.. وأولوية لقانون الزراعة

الأحد 08/يوليه/2018 - 04:12 م
الدكتور عز الدين
الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة
فريدة على و ماجدة بدوى و محمود إبراهيم
قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه تم تكليف المستشار القانونى بالوزارة، بمراجعة كافة التشريعات المتعلقة بالزراعة بهدف إنجاز الإصلاح التشريعى المطلوب منها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري وكيل اللجنة، و بحضور الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، المخصص لاستعراض برنامج الحكومة فيما يخص ملف الزراعة.

وأضاف الوزير، أن قانون الزراعة سيكون من أولى التشريعات التى سيتم مراجعتها باعتباره أساس التطوير لمواكبة العصر الحديث، مؤكدا إن الوزارة لابد ان تبدأ فى تفعيل منظومة الكارت الذكى للفلاح ، مؤكدا على أنه مع بدء التفعيل سيشجع باقى الفلاحين على الحصول على الكارت لما سيكون له من مميزات.

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