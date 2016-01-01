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حوادث

السيطرة على حريق بمنزل بإحدى قرى ميت غمر وإصابة 5 أشخاص

الأحد 08/يوليه/2018 - 04:13 م
اللواء محمد حجى مدير
اللواء محمد حجى مدير امن الدقهلية
همت الحسينى
تمكنت قوات الحماية المدنبة بميت غمر بمحافظة الدقهلية من السيطرة على حريق بمنزل بإحدى قرى ميت غمر وإصابة 5 أشخاص.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر، من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمنزل كائن بقرية " كفر بهيدة " دائرة المركز.

إنتقل مأمور وضباط المركز وقوات الحماية المدنية تحت إشراف اللواء مروان عبد المعطى مدير إدارة الدفاع المدنى والمقدم احمد عوض قائد إطفاء الدقهلية إلى مكان البلاغ وتم السيطرة على الحريق وإخماده وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقة كائنة بالطابق الثانى بمنزل مكون من أربعة طوابق ملك محمد ص. ا. 73 سنه عامل ومقيم بذات القرية.

نجم عن ذلك إصابة كل من زوجة مالك المنزل ونجلها بحروق بأماكن متفرقة بالجسم من الدرجة الثالثة بنسبة 85% ونجلة الثانى تلميذ بحروق متفرقة بالجسم من الدرجات الثلاثة بنسبة 35% و زوجة نجل الأولى بحروق بأماكن متفرقة بالجسم من الدرجة الثالثة بنسبة 35% ولا يمكن إستجوابهم ، وتم نقلهم إلى مستشفى المنصورة الدولى وزوج نجلة الأولى بحروق بسيطة بالوجه واليدين ، وتم نقله إلى مستشفى ميت غمر العام ، وتلقى العلاج اللازم وتصرح له بالخروج وكذا إحتراق بعض محتويات الشقة.

بسؤال مالك المنزل والمصاب الخامس عللا سبب الحريق حدوث تسرب غاز من إسطوانة البوتاجاز مما أدى إلى نشوبه وحدوث الإصابات المشار إليها حال إخمادهم للنيران ، ولم يتهما أحد بالتسبب فى ذلك وجارى موالاة الإستعلام عن حالة المصابين وسؤالهم فور إمكانية ذلك.

تم التحفظ على مكان الحريق وإخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6596 /2018 إدارى المركز ، وجارى العرض على النيابة العامة.

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