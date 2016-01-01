ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

صورة أوزيل مع أردوغان تهدد مستقبله مع منتخب ألمانيا

الأحد 08/يوليه/2018 - 04:20 م
أوزيل مع أردوغان
أوزيل مع أردوغان
رحيم يسري
حث والد اللاعب الألماني مسعود اوزيل اليوم الأحد، نجله على ترك منتخب ألمانيا لكرة القدم بعد أن تحول إلى كبش فداء عقب الخروج من الدور الأول لكأس العالم في روسيا، بينما طالب رئيس الاتحاد الألماني أوزيل بتوضيح موقفه من مسألة صورته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبحسب قناة "فرانس 24" الفرنسية، فإن أوزيل صاحب الـ29 عاما تعرض لانتقادات كثيرة في ألمانيا بعد خيبة مونديال روسيا وخروج الماكينات من الدور الأول، وزادت الضغوط على اللاعب بعد الصورة التي جمعته بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان واستغلت للتشكيك في ولائه لألمانيا.

وأشارت إلى بيان مدير المنتخب الألماني اوليفر بيرهوف، الذي أكد أنه كان يتوجب الاستغناء عن خدمات اللاعب بسبب فشله في إيضاح موقفه من الصورة مع الرئيس التركي، فيما علق والد أوزيل على تلك التصريحات قائلا: "هذا البيان وقح.. أرى ان بيرهوف يهدف الى انقاذ نفسه".

وأشعل رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم رينهارد جريندل الأمر بعدما أكد أنه يتعين على أوزيل توضيح مسألة الصورة مع أردوغان، مضيفا أن فشل اوزيل في توضيح موقفه للرأي العام خيب آمال الكثير من المشجعين، لأن لديهم أسئلة وينتظرون أجوبة.

ويرى والد أوزيل أن ابنه وافق على التقاط صورة مع أردوغان من باب الأدب فقط، وأن الأمر لا يحمل أي بعد سياسي كما دافع عنه لعدم توضيح موقفه علنا، مؤكدا: "أوزيا لا يريد أن يوضح موقفه، ولا يريد ان يدافع عن نفسه.. إنه يلعب مع المنتخب الالماني منذ تسعة أعوام .. وتوج معه بكأس العالم"، وأضاف: "يجب ان يقرر بنفسه .. لكن لو كنت مكانه سأقول للألمان شكرا جزيلا".

وكان أوزيل التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في لندن في مايو الماضي والتقط معه صورة وسلمه قميصا موقعا وكتب عليه "إلى رئيسي".

ترشيحاتنا

أمريكا واليابان تتفقان على كوريا الشمالية

إنقاذ اثنين من أطفال الكهف العالقين في تايلاند

أسعار العملات اليوم

الصحة: وفاة 3 مواطنين وإصابة 5 آخرين في حادث بطريق السويس

زلة لسان رئيس وزراء تركيا تفضح مسرحية الانقلاب الفاشل

بأقل مجهود تخلصي من الدهون العنيدة بكوب من هذا المشروب

سعودية تدهس رجلا بسيارتها في أول حادث سير لامرأة بتبوك

شاهد.. إبراهيم سعيد يعتدي بالطوبة على شخص بسبب ابنته

شاهد.. بعثة الزمالك في مطار القاهرة قبل السفر لألمانيا

اغتيال رياضي سوداني في ظروف غامضة بالدوحة

موعد مباريات الأهلي والزمالك أمام الأهرام بالدوري الممتاز.. صور

وزير التعليم: لم نصدر أي قرارات جديدة بشأن إجازة السبت بالمدارس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. سيدات يتجهن للتفصيل والكروشية لمحاربة نار الأسعار

الخشت: نحتاج إلى تغيير العقل المصري من جديد .. صور

رئيس جامعة القاهرة: الله لا يأخذ بالدعاء وإنما بالعمل والفعل .. صور

شاهد.. بعثة الزمالك في مطار القاهرة قبل السفر لألمانيا

صيدلية خيرية ببركة السبع لمساعدة المحتاجين بالأدوية.. صور

فيديو

شاهد.. آراء أولياء الأمور فى قرارات وزير التربية والتعليم
شاهد.. فرحة أهل طفل الشروق المختطف عقب تحريره
الأنبا أرميا: الانقسام يهدد قوة المجتمع.. والشباب سر النجاح .. فيديو
شاهد.. جهود وزارة الزراعة في تطهير بحيرة قارون
وزير التنمية المحلية: نعمل على تعويض خسائر مصر منذ 2011 ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟