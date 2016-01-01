صورة أوزيل مع أردوغان تهدد مستقبله مع منتخب ألمانيا

حث والد اللاعب الألماني مسعود اوزيل اليوم الأحد، نجله على ترك منتخب ألمانيا لكرة القدم بعد أن تحول إلى كبش فداء عقب الخروج من الدور الأول لكأس العالم في روسيا، بينما طالب رئيس الاتحاد الألماني أوزيل بتوضيح موقفه من مسألة صورته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وبحسب قناة "فرانس 24" الفرنسية، فإن أوزيل صاحب الـ29 عاما تعرض لانتقادات كثيرة في ألمانيا بعد خيبة مونديال روسيا وخروج الماكينات من الدور الأول، وزادت الضغوط على اللاعب بعد الصورة التي جمعته بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان واستغلت للتشكيك في ولائه لألمانيا.



وأشارت إلى بيان مدير المنتخب الألماني اوليفر بيرهوف، الذي أكد أنه كان يتوجب الاستغناء عن خدمات اللاعب بسبب فشله في إيضاح موقفه من الصورة مع الرئيس التركي، فيما علق والد أوزيل على تلك التصريحات قائلا: "هذا البيان وقح.. أرى ان بيرهوف يهدف الى انقاذ نفسه".



وأشعل رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم رينهارد جريندل الأمر بعدما أكد أنه يتعين على أوزيل توضيح مسألة الصورة مع أردوغان، مضيفا أن فشل اوزيل في توضيح موقفه للرأي العام خيب آمال الكثير من المشجعين، لأن لديهم أسئلة وينتظرون أجوبة.



ويرى والد أوزيل أن ابنه وافق على التقاط صورة مع أردوغان من باب الأدب فقط، وأن الأمر لا يحمل أي بعد سياسي كما دافع عنه لعدم توضيح موقفه علنا، مؤكدا: "أوزيا لا يريد أن يوضح موقفه، ولا يريد ان يدافع عن نفسه.. إنه يلعب مع المنتخب الالماني منذ تسعة أعوام .. وتوج معه بكأس العالم"، وأضاف: "يجب ان يقرر بنفسه .. لكن لو كنت مكانه سأقول للألمان شكرا جزيلا".



وكان أوزيل التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في لندن في مايو الماضي والتقط معه صورة وسلمه قميصا موقعا وكتب عليه "إلى رئيسي".