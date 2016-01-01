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كأس العالم

عبدالفتاح فى خانة اليك بعد إلغاء معسكر الحكام بفرمان وزارى

الأحد 08/يوليه/2018 - 04:21 م
محلس ادارة اتحاد
محلس ادارة اتحاد الكرة
يسرى غازى
يواجه عصام عبدالفتاح المشرف على لجنة الحكام وعضو اتحاد الكرة ورطة حقيقية عقب إلغاء معسكر حكام الدورى الممتاز الذى كان مقررا له أمس السبت فى أحد المراكز التابعة الى وزارة الشباب والرياضة.

هذا وقد أخطرت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى بإلغاء الدعم المخصص الى قضاة الملاعب بشأن إقامة المعسكرات وتحمل 50 % من تكاليفها.

وما ساهم فى وضع عبدالفتاح بخانة اليك تلقيه إخطارا من الوزارة بتحمل نفقات وتكاليف المعسكرات التدريبية القادمة الخاصة بإعداد الحكام عن طريق شركة بريزنتيشن الراعية للجبلاية خاصة وأن اللوجو الخاص بها موجود على زى حكام الدورى فى البطولات المحلية وترعى قضاة الملاعب وفقا لبنود العقد المبرم بينها وبين مسئولى الجبلاية.

ويسعى عبدالفتاح الى اللجوء للمهندس هانى ابوريدة رئيس الجبلاية من أجل وضع حل لمعسكرات الحكام قبل انطلاق الدورى الجديد مطلع شهر أغسطس القادم فى ظل عدم صرف مستحقات قضاة الملاعب عن الموسم الماضى وإلغاء الوزارة الدعم المخصص للمعسكرات التحكيمية.

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