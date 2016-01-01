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ديني

سفير بريطانيا يعلق على دعوة شيخ الأزهر لمسلمي الغرب بالاندماج الإيجابي

الأحد 08/يوليه/2018 - 04:12 م
صدى البلد
محمد شحتة
استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم، جون كاسن سفير المملكة المتحدة بالقاهرة.

حيث أكد فضيلة الإمام الأكبر أهمية إشراك الشباب في جهود تعزيز الحوار والسلام بين الشرق والغرب، مبينًا أن الشباب بما يمتلكه من طاقات فاعلة وقدرات على استخدام وسائل التواصل الحديثة لديه القدرة على كسر الحواجز وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي أساءت للعلاقات بين الأديان وأثرت على السلام العالمي.

من جانبه أكد السفير البريطاني حاجة الدول الأوروبية إلى خطاب الأزهر ومنهجه الوسطي في تحقيق الاستقرار الاجتماعي في ظل التعدد الثقافي الذي تشهده هذه المجتمعات، مضيفًا أن رسائل فضيلة الإمام الأكبر وخطاباته إلى الغرب تحقق هذا الهدف من خلال دعوته الدائمة للمسلمين في الغرب للاندماج الإيجابي في مجتمعاتهم.

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