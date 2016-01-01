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حوادث

تحرير 1382 مخالفة مرورية في حملة مكبرة بالمنوفية

الأحد 08/يوليه/2018 - 04:16 م
صورة أرشيفية - حملات
صورة أرشيفية - حملات أمنية
محمد امين
شنت إدارة المرور بالمنوفية بالاشتراك مع مديرية الأمن، حملة مكبرة لفرض حالة الانضباط بالشارع والسيطرة على المحاور المرورية الرئيسية بالمحافظة، وإيجاد بدائل مرورية في حالة التكدسات ولفحص السيارات المتروكة بالشوارع، خشية استخدامها في أعمال إرهابية.

أسفرت الحملة عن تحرير 1382 مخالفة متنوعة عبارة عن تحرير 45 مخالفة سحب رخصة قيادة وتسيير، و122 مخالفة انتظار خاطئ، وضبط 6 دراجات نارية بدون لوحات، بالإضافة لـ 18 حالة تحدث فى المحمول، وحالة تصالح فورى، وضبط مخالفات على نموذج 125، وتم ضبط 991 مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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