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إنشاء معهد ثقافي صيني بجامعة كفر الشيخ.. صور

الأحد 08/يوليه/2018 - 04:11 م
صدى البلد
محمود زيدان
زار الدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ ، الجمعية الصينية للتبادل الثقافي الدولي وتنمية الثقافات بالصين التابع للحكومة الصينية (مؤسسة خان بان) بمدينة بكين عاصمة الصين والمسئولة عن إنشاء معاهد كونفوشيوس على مستوى العالم ، والذي يعد جسرا هاما للتعاون الثقافي بين الصين ودول العالم ، والتقى القمري بالمدير التنفيذي للمؤسسة بحضور الدكتور حسين إبراهيم المستشار الثقافي المصري في بكين.

وبحث القمري سبل إنشاء مركز ثقافي صيني (معهد كونفوشيوس) بجامعة كفر الشيخ لتعزيز التواصل والصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين من خلال تبادل الخبرات وتعليم اللغة والثقافة الصينية ودعم التعاون العلمي والأكاديمي والشراكة في مجال العلوم التطبيقية بين الجامعة والجامعات الصينية في مجالات التمريض والثروة السمكية والنانوتكنولوجى ، واستقدام معلمين صينيين لتدريس مواد اللغة الصينية لطلاب كلية الألسن وتقديم منح دراسية لطلاب الجامعة.

وصرح القمري أن إنشاء معهد ثقافي صيني (معهد كونفوشيوس) بجامعة كفر الشيخ سيدعم طلاب وطالبات الجامعة لتعلم اللغة الصينية والاستفادة من المنح الدراسية التي يقدمها المعهد للدراسة في الصين والاستفادة من التطور العلمي والأكاديمي بالجامعات الصينية كما يساهم في استقطاب المتميزين من الجانب الصيني للدراسة بجامعة كفر الشيخ بنظام المنح الدراسية.

وأشار القمري إلى أن هذا في ضوء رغبة مصر والصين في دعم وتنمية العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، ومن بينها مجالات التعاون الأكاديمي والبحثي والتدريب والتبادل الطلابي كنتيجة لزيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين، والتي ساهمت في تعميق الصداقة بين الدولتين.

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