ضبط عاطل وبحوزته 60 تذكرة هروين بالمنصورة

تمكن ضبّاط مباحث قسم ثان المنصورة من ضبط عاطل وبحوزته 60 تذكرة هيروين بالمنصورة.





تلقى اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية إخطارًا يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثان المنصورة من مكافحة المخدرات يتضمن أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المدعو كمال ا م س36 عاما عاطل ، ومقيم منطقة " عزبة الشال " دائرة القسم حال تواجده بشارع " قناة السويس " دائرة القسم ، وبحوزته (60 تذكرة لجوهر الهيروين المخدر مبلغ مالى 80 جنيها، 2 هاتف محمول، سلاح أبيض "مطواة") .



