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حوادث

ضبط عاطل وبحوزته 60 تذكرة هروين بالمنصورة

الأحد 08/يوليه/2018 - 04:09 م
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
همت الحسينى
تمكن ضبّاط مباحث قسم ثان المنصورة من ضبط عاطل وبحوزته 60 تذكرة هيروين بالمنصورة. 

تلقى اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية إخطارًا يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثان المنصورة من مكافحة المخدرات يتضمن أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المدعو كمال ا م س36 عاما عاطل ، ومقيم منطقة " عزبة الشال " دائرة القسم حال تواجده بشارع " قناة السويس " دائرة القسم ، وبحوزته (60 تذكرة لجوهر الهيروين المخدر مبلغ مالى 80 جنيها، 2 هاتف محمول، سلاح أبيض "مطواة") .

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة اتجاره، والهاتفين المحمولين لتسهيل اتصاله بعملائه والسلاح الأبيض للدفاع عن النفس وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة تصرفات النيابة.

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