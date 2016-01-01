ودريتش: لا أتخيل رونالدو في أي فريق سوى ريال مدريد

قال لوكا مودريتش لاعب منتخب كرواتيا لكرة القدم وفريق ريال مدريد الإسباني، إنه يعتقد أن زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو سيبقى في صفوف النادي الملكي، ولن يرحل إلى نادي يوفنتوس الإيطالي كما تشير التقارير الصحفية مؤخرا.



وأضاف مودريتش - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية اليوم /الأحد - "سوف نرى ما سيحدث.. لا أعتقد أن رونالدو سيرحل عن ريال مدريد، وأتمنى أن يبقى لأنه أفضل لاعب في العالم".



وتابع قائلا "أعتقد أن رونالدو سيبقى.. هذا رأيي، سيكون من الجيد للغاية أن يبقى لأنني لا أتخيله في أي فريق أوروبي آخر".