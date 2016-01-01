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أخبار العالم

تفكيك قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية في مدينة فولفسبورج

الأحد 08/يوليه/2018 - 04:19 م
صدى البلد
ا ش ا
أعلنت السلطات الألمانية تفكيك قنبلة تعود إلى زمن الحرب العالمية الثانية تم العثور عليها في محيط المقر الرئيسي لمجموعة (فولكس فاجن) للسيارات بمدينة "فولفسبورج".

وقالت سلطات مدينة فولفسبورج - في تغريدة عبر (تويتر) أوردتها شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم /الأحد/ - إنه تم نزع فتيل القنبلة اليوم، مشيرة إلى أنه تم إجلاء نحو 4000 شخص من المنطقة المحيطة كإجراء احترازي.

وأدت عملية التفكيك إلى الإغلاق المؤقت لخط سكة حديد رئيسي وقناة تجري بمحازاة موقع شركة "فولكس فاجن" المترامي الأطراف.
يذكر أنه رغم مرور 70 عاما على الحرب العالمية الثانية إلا أن القنابل التى تعود لزمن الحرب تظهر من آن لآخر بأنحاء ألمانيا أثناء أعمال البناء، حيث يتطلب تفكيكها إجراء بعض عمليات الإجلاء المؤقتة كإجراء احترازي.

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