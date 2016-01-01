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ثقافة

أسلوب إدارة الأزمات والكوارث في طبعة جديدة عن مجموعة النيل

الإثنين 09/يوليه/2018 - 02:09 ص
صدى البلد
طارق موسى
صدر حديثًا عن مجموعة النيل العربية، طبعة جديدة لكتاب "إدارة الأزمات والكوارث" للدكتورة مبروكة محيريق.

علم إدارة الأزمات هو العلم الإدارى الذى يختص بدراسة الازمات على تنوع تصنيفاتها ويختص بكيفية التعامل مع الأزمات وكيفية التغلب عليها وتخطيها ايضا وتجنب آثارها.

ومن أجواء الكتاب نقرأ: "شهدت السنوات الأخيرة عددًا متزايدًا من الكوارث الطبيعية، وأخرى من صنع الإنسان، التي ضربت أنحاء متفرقة من العالم بما في ذلك زلزال تسونامي الذى ضرب جنوب شرق القارة الآسيوية والذى أودى بحياة الآلاف، وزلزال هاييتي، وإعصار كاترينا في القارة الأمريكية، وأيضًا مظاهر الجفاف والمجاعات في إفريقيا.

وكذلك الأمراض والأوبئة التي انتشرت في جميع أنحاء العالم مثل: السارس، والأنثراكس، وجنون البقر، وأنفلونزا الطيور والخنازير، وغيرها، فضلًا عن المخاطر التي سببتها الأزمات والمتغيرات المناخية والكوارث البيئية، مثلما حدث في اليابان من انفجار المفاعلات النووية، وانتقال خطرها الإشعاعي إلى مساحات شاسعة امتدت إلى الدول المجاورة، وما نشأ عنه من انعكاسات مدمرة على الطبيعة والمناخ البيئي، وكذلك الصحة البدنية والنفسية للإنسان، الأمر الذى يحتاج إلى منظومة استعدادات متكاملة من حيث إعداد الخطط ورسم السيناريوهات المناسبة لدرء الأزمات ومواجهة تلك الكوارث، وكذلك ضرورة الإلمام بمواطن الخطورة المحتملة، لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تفاقمها، وتقديم حلول فاعلة تحد من الخسائر وتسهم فى حماية الأرواح والممتلكات، من خلال استخدام علم دراسات المستقبل، وتسخير العلوم والمعارف فى ذات الشأن لخدمة الإنسان والبيئة، والخروج بالتوصيات التي من الممكن أن تقدم حلولًا فاعلة لتحقيق أعلى درجات الأمن والاستقرار للمجتمعات العربية.

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